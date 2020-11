«Trump est en train de faire un coup d'État»

Un président qui appelle à ne pas compter les votes des citoyens, des accusations de fraudes sans preuve, et les télévisions nationales qui coupent en direct l'allocution du chef de l'État, la démocratie américaine n'avait jamais connu cela dans son histoire récente. L'aboutissement de quatre années de gouvernance faite de «post-vérités». Malgré la défaite dans les urnes qui se dessine, Donald Trump continue de clamer «sa victoire».

Un jeu dangereux joué par le président sortant, qui n'hésite pas à ébranler un fonctionnement démocratique vieux de plusieurs siècles. Autre illustration, Donald Trump avait indiqué saisir la Cour Suprême en raison des fraudes supposées qu'il dénonce. Impossible dans les faits, puisque les recours sur d'éventuelles irrégularités se font d'abord au niveau des États.

Ses deux sorties surréalistes, aussi bien le soir de l'élection que jeudi à la Maison-Blanche, figurent avant tout d'une volonté de faire pression tout en soufflant sur les braises d'une Amérique divisée. L'objectif? Stopper le comptage des voix dans les États-clés, ces votes étant en majorité des bulletins par correspondance qui ne lui sont pas favorables.

«Voler les élections»

«Un président qui se déclare vainqueur alors qu'il n'a pas gagné, qui, sans preuve, sème le doute sur les voix et qui demande à ne pas compter toutes les voix exprimées, cela s'appelle un coup d'État», explique Charlotte Recoquillon, chercheuse spécialiste des États-Unis sur franceinfo.

Le spectre du chaos, c'est l'autre crainte qui émane du discours de Donald Trump. L’opposition entre les «deux Amériques» se limite pour l'instant à une détestation commune, et aucune violence n'a été signalée. Un calme relatif qu'il ne s'agirait pas de considérer comme acquis. Plus le couperet de la défaite s'approche, plus les troupes trumpistes pourraient se montrer véhémentes. Qui plus est si Trump et son clan continuent à jouer la carte de «l'élection dérobée». Jeudi, une attaque armée a été déjouée contre un centre de dépouillement à Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie, où Donald Trump perd son avance sur Joe Biden, au fur et à mesure que le décompte se poursuit.

En face, les partisans du candidat démocrate sont conscients de cette stratégie dangereuse: «Trump est en train de faire un coup d’État pour voler les élections», a dit à l'AFP, Emma Kaplan, 30 ans, partisane démocrate.

(Thomas Holzer/L'essentiel)