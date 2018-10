Les vents à 250 km/h ont atteint la Floride

Selon l'Agence américaine océanique et atmosphérique, l'ouragan a touché terre aux alentours de 17h30 GMT près de la ville de Mexico Beach, sur le golfe du Mexique, et il «continue de s'intensifier». Tempête «potentiellement catastrophique» d'après les météorologues, Michael devrait provoquer de dangereuses inondations, notamment côtières, et déverser de très fortes précipitations (jusqu'à 30 cm).

«L'ouragan Michael a touché terre et nous continuons à préparer nos efforts de réponse rapide», a tweeté le gouverneur de Floride Rick Scott. «Nous avons des camions prêts à partir, chargés de tonnes de nourriture, d'eau et d'autres fournitures cruciales», dont 1,5 million de repas préparés.

La mer va monter de 4 mètres

L'ouragan se déplaçait à 22 km/h, vitesse qui pourrait s'accroître, et ses vents de force ouragan étaient ressentis jusqu'à 75 kilomètres de l'oeil. Dans la petite ville côtière de Panama City située non loin de Mexico Beach, des habitants ont pris place dans des refuges --54 ont été ouverts--, allongés sur le sol et isolés par des couvertures, selon des journalistes de l'AFP.

Michael «sera la plus puissante tempête en plus de cent ans» dans certaines régions, ont prévenu les services d'urgence de l'Etat. Les météorologues prévoient une hausse du niveau de la mer pouvant atteindre 4,30 mètres par endroits.

Il pleut désormais intensément et à très grosses gouttes sur le littoral nord-ouest de la Floride.

C’est ici à Panama City que #Michael doit entrer dans les terres avec des vents à 230km/h, dans 3h environ.@BFMTV pic.twitter.com/p7JzVyvnfG — Cédric Faiche (@cedricfaiche) 10 octobre 2018

UN MONSTRE - L'ouragan #Michael, l'un des plus puissant à frapper les États-Unis, déferle sur le sud du pays à la limite de la catégorie 5 avec des vents à 250 km/h, dépassant toutes les prévisions initiales. Situation catastrophique à venir. #HurricaneMichael pic.twitter.com/cB19l9oqBd — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 10 octobre 2018

(L'essentiel/afp)