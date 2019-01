Il filme une attaque au drone qui fait six morts

Les rebelles houthis du Yémen ont lancé, jeudi, une attaque spectaculaire de drones contre l'armée loyaliste dans le sud du Yémen, au moment où l'ONU demandait aux belligérants des progrès réels pour parvenir à la paix. Annoncée haut et fort par les médias des insurgés, l'attaque, qui fragilise le processus de paix mis en œuvre le mois dernier sous l'égide de l'ONU, a fait six tués parmi des militaires et a blessé douze autres personnes, dont des officiers et des responsables provinciaux, selon un hôpital local.

Des images filmées par un vidéaste de l'AFP montrent un drone approchant à grande vitesse au-dessus du podium où des officiers et des responsables provinciaux avaient pris place pour suivre une parade militaire. Le lieu de l'attaque est la base aérienne d'Al-Anad, dans la province de Lahj, la plus importante du Yémen, qui avait servi avant la guerre à l'armée américaine pour traquer les jihadistes d'Al-Qaïda.

Des hauts-gradés présents

Certains ont cru qu'il s'agissait d'un drone venu filmer la parade. Mais, en arrivant au-dessus du podium, orné d'un portrait du président Abd Rabbo Mansour Hadi, l'engin a explosé, provoquant dans l'air une boule de feu et projetant de nombreux débris sur et autour du podium. Un militaire blessé à l'épaule s'est laissé tomber devant le podium et un civil, muni d'une caméra et qui semblait être un reporter, a été filmé dans une mare de sang. Des soldats paniqués ont écarté rapidement des chaises pour aller chercher leurs camarades blessés et les transporter vers des véhicules censés les emmener à l'hôpital.

«Un rassemblement d'envahisseurs et de mercenaires a été visé avec précision par un drone», a clamé sur Twitter le centre d'information d'Ansarullah, mouvement politique des rebelles houthis soutenus par l'Iran. L'agence Saba qu'ils contrôlent a évoqué de «nombreux tués et blessés» parmi les militaires loyalistes. L'attaque aurait pu décapiter la tête de l'armée du président Hadi. Étaient en effet présents le chef d'état-major de l'armée loyaliste, le général Abdallah al-Nakhi, son adjoint, Saleh Zendani, et le commandant de la 4e zone militaire couvrant des provinces du sud, Fadel Hassan, en plus du gouverneur de la province de Lahj, Ahmed Abdallah Turki.

«Rassemblement d'envahisseurs»

(L'essentiel/afp)