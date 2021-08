Au moins 11 morts après un accident sur un fleuve

Au moins onze personnes sont mortes et un nombre indéterminé ont disparues, dimanche, après un accident entre deux embarcations sur un fleuve en Amazonie péruvienne, a indiqué le gouvernement du Pérou. «Jusqu’à présent on dénombre un nombre indéterminé de disparus, ainsi que onze morts et six blessés», a précisé l’Institut national de protection civile dans un communiqué.

L’accident s’est produit vers 5h30 locales (12h30 au Luxembourg) sur le fleuve Huallaga, lorsqu’une embarcation naviguant vers la ville de Yurimaguas et transportant un nombre indéfini de passagers a heurté, en plein brouillard matinal, une autre embarcation transportant des marchandises, selon des informations de la chaîne publique TV Perú.

Des familles entières dont une vingtaine d’enfants voyageaient à bord du bateau accidenté, selon des témoignages de survivants. Au moins quatre enfants ont réussi à nager jusqu’à la rive du fleuve, selon la presse locale.

(L'essentiel/afp)