Un jeune chien se sacrifie pour ses maîtres

Zeus, 9 mois, a fait preuve il y a quelques jours d'une bravoure qui a ému les Etats-Unis. En effet, ce jeune pitbull a sauvé les deux enfants de ses maîtres de la morsure d'un serpent extrêmement venimeux. Selon plusieurs médias, les deux garçons de la famille Richardson étaient tranquillement installés dans leur jardin de Floride avec leur chien quand un serpent corail s'est approché d'eux.

Le pitbull a alors senti le danger pour les enfants. Il s'est interposé entre eux et l'animal a arraché la tête de la bête et l'a avalée. «Zeus a attaqué le serpent qui était tout proche de mon fils et il a été mordu quatre fois», a aussi expliqué le père Gary Richardson.

La famille a immédiatement amené le chien chez le vétérinaire pour qu'il lui administre un anti-venin. En vain. L'animal a succombé à ses blessures le lendemain, pour la plus grande tristesse de sa famille qui n'a cessé de lui rendre hommage dans les médias.

(L'essentiel)