Le cannabis permet d'être «une meilleure mère»

Elles en avaient assez d'être stigmatisées et de cacher leur consommation de cannabis: depuis la légalisation de cette drogue douce au Canada, des centaines de femmes s'unissent pour clamer haut et fort que cette herbe fait d'elles «de meilleures mères», malgré les mises en garde des médecins. Assise dans son salon, où flotte un léger parfum de marijuana, Jordana Zabitsky ne décolère pas contre le «dénigrement» dont sont victimes selon elle les jeunes mamans qui consomment du cannabis, totalement légalisé au Canada depuis octobre dernier.

«On attend de moi que je travaille à temps plein, que je m'occupe de mes enfants à temps plein, que ma maison soit propre, que je paie mes factures à temps, que je change mes pneus d'hiver à temps... j'en ai tellement sur les épaules, je ne suis qu'une seule personne, le cannabis me permet d'accomplir mes tâches quotidiennes tellement mieux!», déclare cette trentenaire. C'est pour rejoindre d'autres femmes dans sa situation et libérer la parole que cette Montréalaise a créé sur Facebook le groupe «Mother Mary», strictement réservé à la gent féminine.

Traiter l'anxiété et la dépression

Aujourd'hui, cette communauté revendique quelque 5 000 membres qui discutent à bâtons rompus de la consommation de cannabis. Pourtant, le ministère canadien de la Santé est formel: «Il est plus sûr d'éviter la consommation de cannabis si vous êtes parent». Cette drogue peut altérer le jugement avec les enfants, met-il en garde. «Les mamans se sentent seules et ne savent pas vers qui se tourner, elles se sentent honteuses et ont peur», note Annie-Claude Bertrand qui coanime «Mother Mary».

La consommation de cannabis permet notamment à ces jeunes femmes de se détourner des opiacés et des antidépresseurs pour traiter leur anxiété ou leur dépression, explique Karine Cyr dont le groupe Facebook, «Des fleurs ma chère», créé lors de la légalisation, rassemble plus de 500 membres. Elles sont «entrepreneuses, psychologues, mannequins, photographes... ce sont des femmes de tous les milieux», affirme Cynthia Pétrin, professeure de «ganja yoga» et coanimatrice de «Des fleurs ma chère».

«Les gens ne sont pas informés, ils pensent encore que quand on utilise du cannabis, on est devant notre télé en mangeant de la pizza comme des adolescents, dit Karine. Quand je consomme mon cannabis, après je fais mon ménage, je joue avec mes enfants, je suis plus présente avec mes enfants, je suis plus patiente, ça m'aide dans mon quotidien à être une meilleure mère, une meilleure personne», explique-t-elle.

(L'essentiel/afp)