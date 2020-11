«Elle serrait son bébé. Elle a voulu le protéger»

Une effroyable tragédie est survenue mardi sur la plage Pipa, un petit paradis situé dans le Rio Grande do Norte (nord). Profitant d’un jour de congé, Hugo P.* et sa compagne Stella S.* s’étaient installés sur le sable avec leur bébé de sept mois et leur chien quand un pan de la falaise s’est écroulé sur eux. Des témoins se sont alors précipités pour venir en aide à la petite famille, piégée sous les gravats, rapporte G1.

«Nous avons creusé jusqu’à ce que nous retrouvions le père, puis nous avons trouvé la mère et l’enfant. Elle serrait son bébé. On dirait qu’elle a instinctivement voulu le protéger», témoigne Igor Caetano, un habitant du coin. Il n’y avait rien à faire pour sauver les deux adultes et leur chien, mais le petit garçon respirait encore. Selon le témoin, un médecin qui passait par là a essayé de réanimer l’enfant, en vain.

«Je suis né ici et cela arrive souvent parce que la mer détruit de plus en plus la falaise. Quand nous voyons des touristes s’asseoir à l’ombre de la paroi rocheuse, nous les avertissons parce que nous connaissons les dangers», explique un pêcheur. «Lorsque les marées montent et atteignent la falaise, sa base s’érode, ce qui rend la partie supérieure plus vulnérable à l’effondrement», abonde Fabio Pinheiro, responsable de la communication pour la ville de Tibau do Sul.

Hugo, 32 ans, venait de s’installer dans la région pour y fonder une famille avec Stella, 33 ans. Il travaillait comme manager dans un hôtel près de la plage où est survenu le drame. Ministre brésilien du Tourisme, Marcelo Alvaro Antonio a réagi sur les réseaux sociaux. «Je regrette profondément l’accident qui s’est produit sur la plage Pipa, dans le Rio Grande do Norte. Mes condoléances à la famille et aux amis des trois victimes de cette tragédie», a-t-il écrit.

