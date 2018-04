Tammie Jo Shults, héroïne du vol New York -​​Dallas

L'accident survenu mardi sur un Boeing 737 de la compagnie Southwest a coûté la vie à une femme de 43 ans, mère de famille et cadre dans une banque. Et si Jennifer Riordan est la seule victime de ce drame, les passagers estiment que c'est en grande partie grâce au sang-froid et au savoir-faire de Tammie Jo Shults, la commandante de bord. Il est vrai que dans les enregistrements des conversations entre la tour de contrôle et le cockpit, le calme de cette ancienne pilote de l'US Navy est sidérant.

«Des secours peuvent-ils nous rejoindre sur la piste? Nous avons des passagers blessés», a-t-elle expliqué à son interlocuteur. Alors que la panique s'emparait des passagers, Tammie Jo Shults n'a rien laissé transparaître. «Votre avion est-il en feu?» «Non, mais il en manque une partie. On me dit qu'il y a un trou et que quelqu'un est sorti», a-t-elle relaté, stoïque. La grande maîtrise dont a fait preuve la commandante de bord a forcé l'admiration des passagers, rapporte Reuters. «Elle a été fantastique! Elle nous a fait atterrir en toute sécurité à Philadelphie!», s'est émerveillée Amanda Bourman sur Instagram.

«C'est une véritable héroïne américaine»

Alfred Tumlinson s'est, lui aussi, montré très reconnaissant envers la pilote: «Elle a des nerfs d'acier. Je vais lui envoyer une carte de Noël avec un bon d'achat pour nous avoir ramenés sur la terre ferme. Elle a été incroyable», a-t-il réagi. Diana McBride, son épouse, a raconté sur Facebook que la pilote avait pris la peine de venir voir chacun des passagers après l'atterrissage. «C'est une véritable héroïne américaine», a-t-elle écrit.

Tammie Jo Shults, 56 ans et mère de deux enfants, a accompli l'exploit de faire atterrir un Boeing 737 avec un seul réacteur en fonction, et ce alors que l'appareil se trouvait déjà à plus de 9000 mètres. Elle a été l'une des toutes premières femmes pilotes de chasse au sein de la Navy, et la première à se retrouver aux commandes d'un F/A-18 Hornet, raconte «Le Parisien». Recalée de l'US Air Force sans même avoir pu passer les tests, elle s'est battue toute sa vie pour tracer son chemin dans un milieu très masculin. Après l'armée, Tammie Jo Shults a poursuivi sa carrière dans l'aviation commerciale en 1993, rejoignant la compagnie Southwest.

@SouthwestAir These are the hero's of SWA 1380 NYC to Dallas We lost an engine mid-flight and they guided back to Philly saved 149 on board pic.twitter.com/RNA8sXRBZA— Kristopher Johnson (@EMMS_MrJohnson) 17 avril 2018

Commercial pilots are my heroes every week, but to hear how Tammie Jo Shultz calmly descended from 32K feet and landed Southwest 1380 is extraordinary. She's was also one of the first female Navy fighter pilots in the 1980's. A true American hero. pic.twitter.com/67i8leX4D2— Mike Brinker (@GreenDotMike) 18 avril 2018

