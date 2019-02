Juan Guaido commence à être reconnu en Europe

Les pays européens commençaient à reconnaître Juan Guaido comme président du Venezuela, lundi matin, après l'expiration de l'ultimatum à Nicolas Maduro, qui a refusé de convoquer une nouvelle élection présidentielle. «Le gouvernement espagnol annonce reconnaître officiellement le président de l'Assemblée du Venezuela, M. Guaido, comme président en charge du Venezuela», a déclaré le Premier ministre Pedro Sanchez, lors d'une allocution télévisée, en appelant M. Guaido à convoquer des élections présidentielles le plus rapidement possible.

Le Royaume-Uni a aussi reconnu M. Guaido comme président, par la voix du ministre des Affaires étrangères britannique, Jeremy Hunt: «Nicolas Maduro n'a pas organisé d'élection présidentielle dans le délai de huit jours que nous avons fixé. Donc, le Royaume-Uni et ses alliés européens reconnaissent désormais Juan Guaido comme président constitutionnel par intérim jusqu'à ce que des élections crédibles puissent être organisées», a tweeté le chef de la diplomatie. La France a emboîté le pas en fin de matinée, via un message en espagnol et en français du président Emmanuel Macron sur Twitter: «La France reconnaît Juan Guaido comme "président en charge" pour mettre en œuvre un processus électoral». Puis l'Allemagne a à son tour reconnu Guaido comme «président par intérim» du Venezuela.

Autre son de cloche évidemment au Kremlin. Moscou dénonce «une ingérence» des Européens qui ont reconnu Guaido. La Russie fait partie des alliés politiques de Nicolas Maduro. «Nous percevons les tentatives de légitimer l'usurpation du pouvoir comme une ingérence directe et indirecte dans les affaires internes du Venezuela», a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis