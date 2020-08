Greta Thunberg de retour sur les bancs de l'école

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020

«Mon année sabbatique est terminée, et je me sens tellement bien d'être enfin de retour à l'école!», a écrit l'adolescente de 17 ans dans un tweet agrémenté d'une photo d'elle souriante, sac sur le dos et un vélo à la main.

Elle n'a pas précisé dans quel établissement - ni dans quelle ville- elle comptait poursuivre sa scolarité.

Scolarisée jusqu'à juin 2019 en neuvième année (l'équivalent de la classe de troisième en France), Greta Thunberg a souvent suivi ses cours à distance cette année-là en raison de ses nombreux déplacements.

Alors qu'elle devait faire son entrée au lycée à la rentrée 2019, la militante avait annoncé prendre une année sabbatique pour se rendre à la COP25 prévue à Santiago du Chili puis annulée en raison des graves troubles sociaux et finalement déplacée à Madrid.

Environmental activist Greta Thunberg arrives in America by sail boat two weeks after setting off from Plymouth https://t.co/kzu1U4KqDn pic.twitter.com/gOYFPXIfHG — Spotlight (@BBCSpotlight) August 28, 2019

Refusant de prendre l'avion afin de limiter son empreinte carbone, elle avait fini par trouver une place à bord du catamaran d'un jeune couple d'Australiens pour regagner l'Europe, après 11 semaines bien remplies passées sur le continent américain.

Là, elle avait tancé les dirigeants mondiaux à l'ONU, encore rencontré Barack Obama, reçu les clés de Montréal et sillonné les Etats-Unis et le Canada à bord d'une Tesla prêtée par Arnold Schwarzenegger.

(L'essentiel/afp)