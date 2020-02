Le kayakiste descend une chute d'eau de 40 mètres

Pour Dane Jackson, 26 ans, les chutes d'eau sont ce que les montagnes sont pour les alpinistes: des lieux à conquérir ayant un attrait tout particulier et procurant une bonne montée d'adrénaline. Seule petite différence: les grimpeurs veulent aller de bas en haut, les kayakistes de haut en bas.

Lorsque Jackson a vu pour la première fois une photo du Salto del Maule, une célèbre cascade située au Chili, il y a cinq ans, il a ressenti une irrésistible attraction. «C'est l'une des plus belles chutes d'eau que j'ai jamais vues», a déclaré Jackson au New York Times. Le 5 février, l'Américain s'est lancé et a fait une sacrée session de kayak dans cette région volcanique du centre du Chili.

L'homme au kayak rose - surnom qu'il se donne lui-même sur Instagram - ne connaissait pas la hauteur exacte de la chute d'eau avant de se lancer (NDLR: la hauteur officielle est de 41 m). Il savait juste qu'aucune personne n'avait passé cet obstacle auparavant. «Les sept premiers mètres en chute libre sont les plus importants, le but est de faire en sorte que le kayak soit le plus vertical possible, pour que l'atterrissage soit le plus doux possible».

(L'essentiel/te/cga)