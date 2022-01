Un jeune policier de 22 ans tué par balles à Harlem

L'incident tragique a eu lieu quand trois agents sont intervenus en fin d'après-midi à l'appel d'un mère confrontée à un fils violent, au niveau de la 135e rue, dans le nord de Manhattan, a indiqué la police. Arrivés sur place, ils ont essuyé les coups de feu de l'homme de 47 ans. En un instant, la vie d'un jeune homme de 22 ans s'est arrêtée et celle d'un autre a été altérée pour toujours», a déploré la cheffe du New York Police Department (NYPD), Keechant Sewell, depuis l'hôpital de Harlem. Selon plusieurs médias, le suspect a aussi été tué par des tirs de riposte, ce que les autorités n'ont pas confirmé lors de leur point presse.

A New York Police Department officer has been killed and another gravely injured after responding to a domestic disturbance call in Harlem, a law enforcement official said. It's the third time in four days that the city's officers faced gunfire on the job. https://t.co/g1Zr71wWwV