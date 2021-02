Accusée de blasphème et frappée par ses collègues

Le 28 janvier, Tabitha Nazir Gill, une infirmière chrétienne, a été frappée par ses collègues dans une maternité de Karachi, relève France 24. Ces derniers l’accusaient d’avoir proféré des propos blasphématoires à l’égard de Mahomet, dans un pays où l’islam est la religion d’État.

Les images de l’agression (ci-dessous, une vidéo postée sur Twitter le 29 janvier, au lendemain de l’incident) ont été largement partagées pour dénoncer le sort des minorités religieuses au Pakistan.

France 24 a pu s’entretenir avec un proche de la victime, présent à l’hôpital peu après l’agression: «Tabitha a simplement dit à une patiente qu’elle prierait pour elle, alors qu’elle commençait son travail d’accouchement et que c’était son premier enfant. C’est comme ça que tout a commencé. Le personnel présent lui a alors bondi dessus. Elle a fait de son mieux pour se sauver, allant de salle en salle, elle s’est enfermée, mais ses collègues sont passés par une baie vitrée pour ouvrir la porte. Ils l’ont frappée, et l’ont traînée du troisième au premier étage dans les escaliers», a-t-il ainsi dénoncé.

Lois antiblasphème manipulées

Secourue par la police, l’infirmière a finalement pu rentrer chez elle, aucun blasphème n’ayant été établi. Mais le lendemain de l’altercation, des employés de l'hôpital ont réussi à convaincre les policiers d’ouvrir un dossier pour accusation de blasphème. Or, selon le Code pénal pakistanais, «quiconque qui par des mots, des représentations visibles, ou par toute insinuation profane le nom sacré du saint prophète Mahomet sera puni de mort».

Pour un avocat à Lahore, le contenu du rapport peut avoir été manipulé et le plaignant pourrait avoir modifié les faits, une pratique courante dans les affaires de blasphème. Au Pakistan, les minorités religieuses sont en effet régulièrement persécutées à l’appui des lois antiblasphèmes. Cette utilisation à mauvais escient de la loi est pointée du doigt par des ONG.

Tabitha Nazir Gill et sa famille sont actuellement contraintes de vivre cachées. Et même si les charges de blasphème étaient levées, elle et sa famille resteront en danger, selon une avocate qui défend les personnes accusées de blasphème.

(L'essentiel)