Faux comptes pour voter en ligne et soutenir Poutine

Le 1er juillet, les Russes devront se prononcer sur les amendements à la Constitution proposés par Vladimir Poutine. Ces changements doivent permettre au président russe de conserver le pouvoir au-delà de 2024, fin de son deuxième et dernier mandat. Pandémie de coronavirus oblige, l’État a décidé pour la première fois de largement favoriser le vote par internet – une mesure qui, espèrent les autorités, va aussi booster le taux de participation. Alors que le scrutin en ligne a déjà démarré dans plusieurs régions, la télévision Dojd, l’un des derniers médias indépendants du pays, a révélé une fraude qui pourrait être massive. Et a pour objectif de favoriser l’actuel occupant du Kremlin.

Cartes SIM et données personnelles

Un journaliste est tombé sur un groupe WhatsApp qui propose aux intéressés de créer de faux comptes pour voter en ligne. Pour cela, son animateur livre à ceux qui sont prêts à se mouiller des cartes SIM et les coordonnées privées de personnes vivantes, essentiellement des retraités domiciliés dans le nord-ouest de Moscou, d’après le site Meduza.

L’âge des pseudo-candidats à l’e-voting oscille entre 60 et plus de 100 ans, ce qui limite singulièrement les risques qu’ils tentent véritablement de s’enregistrer. Leurs numéros de sécurité sociale et de passeport sont fournis aux fraudeurs. Chaque inscription est rémunérée 1 franc, à quoi s’ajoutent 70 centimes pour un vote favorable à la modification de la Constitution.

Dizaines de milliers de fraudes possibles

Selon le journaliste qui a eu vent de la combine et s’est prêté au jeu pour décrypter son fonctionnement, une personne bien entraînée peut créer jusqu’à 50 comptes par jour. Il estime ainsi que des dizaines de milliers de faux comptes auraient déjà pu être ouverts, a relaté The Moscow Times.

Le quotidien anglophone relève que lundi 18 juin, quelque 700’000 inscriptions pour le vote par internet avaient déjà été enregistrées à Moscou. Le chef adjoint du département informatique de la mairie a assuré que le système est protégé contre les «actions illégales».

La Commission électorale a demandé à la police d’ouvrir une enquête.

(L'essentiel/aia)