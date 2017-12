Poutine trouve les États-​​Unis trop agressifs

Le président Vladimir Poutine a dénoncé vendredi le caractère «agressif» de la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis. Cette «stratégie de défense a sans doute un caractère offensif, si on parle en langage diplomatique. Mais si on passait aux termes militaires, elle a sans doute un caractère agressif», a déclaré M. Poutine, lors d'une réunion avec les responsables de l'armée russe, diffusée en direct à la télévision publique. «Ce ne sont pas simplement des mots, c'est appuyé par des actes concrets et par un financement», a-t-il souligné.

Dans son rapport sur la stratégie de sécurité nationale, diffusé lundi, la Maison Blanche a affirmé que «la Russie essaye d'affaiblir l'influence américaine dans le monde et de créer des divisions avec nos alliés et partenaires». Cette déclaration est intervenue alors que fin novembre, le Congrès américain avait adopté des dépenses militaires de près de 700 milliards de dollars pour 2018.

«Droit de réagir»

Pour sa part, M. Poutine a dénoncé la multiplication des infrastructures offensives de l'Otan et des États-Unis en Europe, accusant Washington de «violations» du traité russo-américain de 1987 sur les Forces nucléaires intermédiaires (FNI), qui avait permis d'éliminer toute une catégorie d'armes détenues par les deux grandes puissances au plus fort de la Guerre froide. «Les systèmes antimissiles peuvent être transformés à n'importe quel moment en systèmes de missiles de moyenne portée», a estimé le président russe, en affirmant que «les États-Unis sont sur la voie de la destruction du traité FNI».

«Nous avons le droit souverain et toutes les possibilités pour réagir de manière adéquate à de telles menaces potentielles», a prévenu M. Poutine. La Russie doit être parmi les pays leaders, et dans certains domaines, «un leader absolu dans la création d'une armée de nouvelle génération». Mais «nous n'avons pas besoin de bases innombrables à travers le monde et n'allons pas jouer un rôle de gendarme mondial», a assuré M. Poutine. «Cela coûte cher et cela ne fait absolument pas partie de nos projets».

(L'essentiel/AFP)