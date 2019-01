Le prix de l'essence agite même le Zimbabwe

Dès l'aube lundi, des centaines de personnes sont venues crier leur colère dans les rues de Harare et Bulawayo (sud), la deuxième vile du pays, en érigeant des barricades de pierres et de pneus enflammés, ont constaté des journalistes de l'AFP. «On en a marre de souffrir. Mnangagwa a échoué!», a résumé un manifestant dans la capitale. Depuis près de vingt ans, l'économie zimbabwéenne n'en finit pas de dégringoler, étranglée financièrement par un manque criant de liquidités et une inflation galopante. Sa situation s'est encore aggravée ces derniers mois.

De nombreux produits de base manquent, à commencer par le pétrole. Des kilomètres de queue de véhicules se sont formés devant les stations-service du pays, désespérément vides. Dans une rare allocution télévisée, le président Emmerson Mnangagwa a lui-même annoncé samedi soir la multiplication par deux et demi des prix de l'essence, afin de réduire la consommation et les trafics liés à la dévaluation de la quasi-devise locale, les «bond notes».

Une «folie»

Dans un climat social de plus en plus tendu, la mesure a sans surprise mis le feu aux poudres. La Confédération syndicale du Zimbabwe (ZCTU) a aussitôt appelé la population à arrêter le travail jusqu'à mercredi. «Nous avons assez souffert, il est temps d'arrêter cette folie», a lancé le plus important syndicat du pays sur les réseaux sociaux. À Epworth, un des quartiers pauvres de Harare, des barricades ont été érigées dès l'aube, paralysant la circulation vers le centre-ville.

La police s'est déployée dans la matinée dans le quartier, survolé par un hélicoptère, où de nombreux magasins ont tiré leur rideau de fer. À Bulawayo, considérée comme un fief de l'opposition, des centaines de manifestants ont également bloqué les principaux accès au centre-ville avec des barricades et attaqué des minibus. Des pillages ont été signalés dans un centre commercial du quartier d'Entumbane, où l'armée a été déployée.

(L'essentiel/afp)