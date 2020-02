Même le président chinois sort avec un masque

Le président Xi Jinping est apparu pour la première fois avec le visage recouvert d'un masque de protection. L'homme fort du régime communiste s'était gardé jusqu'à présent d'imiter ses compatriotes en public.

Le numéro un chinois s'est rendu dans un quartier résidentiel de Pékin pour assister aux efforts de lutte contre la contagion. Selon des images diffusées par la télévision nationale sur les réseaux sociaux, Xi Jinping apparaît avec un masque bleu clair sur le visage et se laisse prendre la température de l'avant-bras à l'aide d'un thermomètre électronique, un rituel désormais courant dans le pays à l'entrée des lieux publics. On l'a vu ensuite discuter à distance respectable avec des habitants du quartier - masqués eux aussi.

Plus de 900 morts

Dans un long reportage diffusé à la télévision nationale, le président chinois a aussi rappelé que «l'épidémie au Hubei et à Wuhan reste très grave», a-t-il reconnu, appelant à prendre «des mesures plus fortes et décisives pour enrayer résolument l'élan de la contagion». Son gouvernement a déjà pris des mesures radicales en interdisant à quelque 56 millions d'habitants du Hubei de quitter la province.

Le bilan de l'épidémie en Chine continentale atteignait lundi 908 morts, auquel s'ajoutent un décès à Hong Kong et un autre aux Philippines. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) le nombre des personnes infectées en Chine continentale est de 40 171, ce qui confirme une certaine stabilité dans la progression de l'épidémie. Mais il est trop tôt pour prédire son déclin, a prévenu le directeur général de l'OMS.

(L'essentiel/afp)