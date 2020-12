De la viande artificielle va être vendue à Singapour

Eat Just, qui travaille sur ce projet de viande de laboratoire cultivée à partir de cellules animales, a annoncé que ses morceaux de poulet avaient été autorisés à la vente par l'agence de sécurité alimentaire de la cité-Etat d'Asie du Sud-Est.

Il s'agit «d'une avancée pour l'industrie alimentaire mondiale», a-t-elle souligné dans un communiqué reçu mercredi, alors que de nombreuses sociétés cherchent des moyens de produire de la viande avec un impact moindre sur l'environnement.

«Propre à la consommation»

«Je suis persuadé que l'autorisation du régulateur pour notre viande cultivée sera la première d'une série à Singapour et dans d'autres pays dans le monde», a relevé Josh Tetrick, co-fondateur et PDG de Eat Just.

«Eat Just a soumis une demande de vérification», a confirmé l'agence de sécurité alimentaire singapourienne mercredi. Son produit «a été déclaré propre à la consommation dans les quantités prévues et a été autorisé à la vente à Singapour comme ingrédient des nuggets Eat Just», a ajouté l'agence.

Blancs de poulet

Eat Just a indiqué avoir produit plus de 20 lots de viande de poulet artificielle dans des bioréacteurs de 1 200 litres avant de soumettre sa production à des tests de qualité et de sécurité.

La consommation de viande mondiale devrait augmenter de 70% d'ici 2050, et la viande artificielle pourrait bientôt répondre à une partie de la demande, selon la start-up, alors que les scientifiques considèrent que cette tendance est l'un des moteurs du changement climatique.

Un porte-parole à l'AFP a précisé que ce produit sera disponible prochainement dans un premier restaurant à Singapour, et que d'autres produits comme des blancs de poulet suivront.

(L'essentiel/afp)