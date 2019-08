Une ex-​​actrice porno vit dans un tunnel à Vegas

Il fut un temps, Stephanie Saddora était une actrice porno de renommée mondiale vivant une vie confortable. Alors connue sous le nom de Jenni Lee, elle affichait un visage d'ange et un corps de rêve. Mais aux feux des projecteurs, l'ex-star du X préfère aujourd'hui l'ombre des égouts de Las Vegas. «Je suis devenue connue, peut-être un peu trop. Je suis heureuse comme ça.

J'ai tout ce dont j'ai besoin», a affirmé Jenni Lee dans un documentaire néerlandais. C'est en réalisant un reportage sur les galeries souterraines construites pour protéger la ville des inondations soudaines que l'équipe de tournage a rencontré l'actrice de 36 ans, raconte le «New York Post».

«J'étais vraiment sexy»

Si, aujourd'hui, Stephanie Saddora n'a plus rien à voir avec la Jenni Lee de l'époque, elle reste classée parmi les 120 actrices les plus recherchées sur le site de divertissement pour adultes Pornhub et compte encore 45000 abonnés sur la plateforme. «J'étais vraiment sexy», plaisante l'ancienne star. Pourtant, lorsque l'équipe de tournage du documentaire lui demande si elle pourrait quitter sa vie de SDF, sa réponse étonne: «Oui, mais pourquoi le ferais-je?»

Elle admet qu'un certain confort tel que l'eau courante lui manque. Néanmoins, elle vante les avantages d'une vie sans domicile fixe où on est confronté à l'adversité. Elle cite notamment le fait de tisser de liens de camaraderie plus forts. «Les gens vous acceptent plus facilement. Je me suis fait de vrais amis.»

La population souterraine de Las Vegas

Las Vegas est peu connue pour sa population de SDF squattant les égouts. Pourtant, la ville abrite un vrai labyrinthe: son réseau de galeries souterraines est d'une longueur totale de 321 kilomètres. Et ces tunnels abritent plus de 300 personnes. Certaines d'entre elles y vivent depuis si longtemps qu'elles se sont aménagé une kitchenette, un coin salon ou même un semblant de chambre. Le revers de la médaille, c'est que ces galeries sont régulièrement inondées lors de fortes pluies. Des intempéries qui font souvent des victimes parmi les sans-abris qui y logent.

