«Mission accomplie!»: Donald Trump se félicite

«Mission accomplie!», a lancé sur Twitter le président américain, saluant une frappe «parfaitement exécutée» et remerciant les alliés français et britannique «pour leur sagesse et la puissance de leur excellente armée». «Tellement fier de notre grande armée qui sera bientôt», grâce aux «milliards de dollars» de budget supplémentaire débloqués sous son administration, «la meilleure que notre pays a jamais eue», a-t-il ajouté dans un second tweet.

Les frappes occidentales ont visé trois sites liés au programme d'armement chimique du régime de Bachar al-Assad, près de Damas et dans le centre du pays, selon Washington, Paris et Londres. Il s'agit d'une riposte ciblée après l'attaque chimique présumée du 7 avril à Douma, près de la capitale syrienne, imputée au pouvoir syrien.

À noter que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence samedi à 17h à la demande de la Russie.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 avril 2018

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 avril 2018

(L'essentiel/afp)