L’espoir est mince de retrouver des survivants

En marge de la recherche désespérée de survivants, l’aide a commencé à s’organiser dimanche autour d’une usine de bougies au cœur des États-Unis, devenue le symbole de la dévastation causée par des tornades qui ont fait au moins 94 morts dans plusieurs États. Ce phénomène météorologique exceptionnel a traversé six États, y laissant une traînée de destructions sur des centaines de kilomètres, mais c’est à Mayfield, dans le Kentucky, que celles-ci ont été les pires.

La fabrique de bougies Mayfield Consumer Products n’est plus qu’un enchevêtrement de poutrelles et de tôles tordues, empilées sur plusieurs mètres de hauteur. Équipés de grues, bulldozers et autres engins mécaniques, les secouristes ont fouillé méthodiquement dimanche les décombres. Quelque 110 employés travaillaient dans l’usine vendredi soir pour répondre à la demande de la période des fêtes, quand la tornade a tout détruit. Plusieurs dizaines de personnes manquent toujours à l’appel.

Le bilan va s’alourdir

«Les mots manquent» à Jason Riccinto, pompier volontaire, pour décrire la dévastation sur le site. «On a creusé les gravats hier, j’y ai passé huit heures, la nuit d’avant on a travaillé jusqu’à 4h du matin. Je n’ai jamais rien vu de pareil de toute ma vie», a-t-il confié. Avec quelques autres, Stephen Boyken, pasteur dans une église locale, s’est précipité sur les lieux dès vendredi soir, pour participer aux opérations et «pour réconforter». «Des gens criaient, étaient apeurés. J’ai tenu les mains de ceux qui étaient bloqués, coincés sous un mur de briques», a-t-il relaté.

Interrogée par NBC, la maire de Mayfield, Kathy O’Nan, a semblé tempérer l’éventualité d’un miracle: «Il reste toujours un espoir. Mais, en ce moment, ce que nous espérons c’est un abri au chaud pour nos survivants». Ailleurs dans le Kentucky, mais aussi dans les États du Missouri, de l’Illinois, du Tennessee et de l’Arkansas, se retrouvaient ces mêmes scènes de constructions aplaties, de bâtiments éventrés, d’infrastructures métalliques tordues, de véhicules renversés, d’arbres arrachés et de briques éparpillées dans les rues. Le Mississippi a également été touché par les tornades.

Ces États ont été traversés par «l’une des séries de tornades les pires» de l’histoire du pays, a déploré le président américain Joe Biden, en qualifiant leurs ravages «d’inimaginable tragédie». Le bilan provisoire des victimes est déjà lourd: au moins 80 personnes sont mortes dans le seul État du Kentucky, a annoncé le gouverneur Andy Beshear.

(L'essentiel/afp)