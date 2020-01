L'école lui donne un prix, il repart avec une petite sœur

A second grader in Austin, Texas, left an awards ceremony with three academic honors and a brand-new baby sister after his mom gave birth in a bathroom at the elementary school https://t.co/jXC4znL3NQ— CNN (@CNN) January 26, 2020

Luigiani est un petit garçon très doué à l'école, surtout en maths et en lecture. Mercredi dernier, lors d'une cérémonie organisée dans son école primaire d'Austin (Texas), le jeune élève s'est vu décerner trois prix pour ses excellents résultats. Quelques heures avant cet événement, la maman de Luigiani, enceinte de neuf mois, était allée voir son gynécologue. Le spécialiste lui avait alors annoncé qu'en principe, son bébé arriverait samedi, explique KDKA.

Pendant la cérémonie, Carina Soto-Rodriguez s'est rendue aux toilettes, ne se doutant pas de ce qui allait arriver. Quelques minutes plus tard, elle donnait naissance à une petite fille. Pendant que son mari était au téléphone avec une opératrice des urgences qui donnait ses instructions, trois enseignantes ont volé au secours de Carina. «J'ai ouvert la porte, je me suis approchée du cabinet, et il y avait une maman avec son nouveau-né», raconte Amberlynn Balli, l'une des institutrices.

Les trois femmes ont également pris soin de Luigiani et de son papa, secoués par cet événement imprévu. D'après les enseignantes, le garçonnet était un peu perdu mais tout content d'avoir une petite sœur. Le lendemain, il était déjà de retour sur les bancs de l'école. «Il a une sacrée histoire à raconter à ses copains», s'amuse Erica Beverly. La direction de l'école a d'ores et déjà promis que la petite fille bénéficierait d'une bourse d'études quand elle sera plus grande.

(L'essentiel/joc)