Sa méthode radicale pour punir sa fille tyrannique

Kirsten, 10 ans, est rentrée à la maison avec un bout de papier synonyme de mauvaise nouvelle: pour la deuxième fois de l'année scolaire, elle a été exclue du bus scolaire en raison de son mauvais comportement. La jeune fille domiciliée à Swanton (Ohio) n'arrêtait pas de harceler un autre élève, et les responsables de l'école ont sévi. Hors de lui, le papa de Kirsten a trouvé un moyen radical de faire passer l'envie à sa fille de malmener ses camarades. Lundi, il a forcé son enfant à marcher les huit kilomètres séparant sa maison de l'école, alors que la température extérieure n'était que de 2 degrés.

Derrière le volant de sa voiture, Matt Cox a filmé sa fille cheminant, tête baissée, le long de la route. «Je sais que beaucoup de parents ne seront pas d'accord avec ça, et ça me va. Je fais ce que je pense être juste pour apprendre à ma fille à arrêter de harceler», explique-t-il dans la vidéo. L'Américain, dont la vidéo a été vue plusieurs millions de fois, espère que son initiative fera réfléchir les élèves indisciplinés. «Les enfants, si vous regardez ça, comprenez s'il vous plaît que le harcèlement est inacceptable. Partout», explique-t-il. La punition infligée à Kirsten n'a laissé personne indifférent, écrit ABC 13.

Certains internautes estiment que Matt a bien fait d'utiliser un moyen radical pour remettre sa fille dans le droit chemin. D'autres, cependant, reproche au père de famille d'y être allé trop fort en humiliant son enfant. L'Américain l'assure, il est prêt à récidiver si nécessaire: «Je veux que les gamins sachent que les mots font vraiment du mal. Ils s'incrustent profondément et ont un effet durable. J'espère que les parents responsabilisent leurs enfants», conclut-il. Quant à Kirsten, elle assure avoir compris la leçon. D'autant plus qu'il lui arrive souvent d'être elle-même tyrannisée par des élèves plus âgés.

(L'essentiel/joc)