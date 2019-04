Kim Jong-​​un est arrivé en train à Vladivostok

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé mercredi à Vladivostok, en Extrême Orient russe, pour son premier sommet avec Vladimir Poutine. Sa rencontre prévue jeudi avec le dirigeant russe sera pour M. Kim sa première entrevue avec un chef d'État étranger depuis son retour de Hanoï, théâtre en février d'un fiasco diplomatique avec le président américain Donald Trump.

Le train vert olive du dirigeant nord-coréen s'est immobilisé dans la gare de Vladivostok, des hommes en costume se précipitant pour astiquer la porte de son wagon avant l'arrêt du convoi. Tout vêtu de noir, chapeau sur la tête, Kim a suivi un tapis rouge déroulé sur le quai. À l'issue d'une brève cérémonie militaire, il est parti dans une limousine noire sous les notes d'une chanson populaire soviétique, Katioucha, jouée par un orchestre militaire. «J'espère que cette visite sera couronnée de succès et utile», a déclaré le dirigeant nord-coréen. Il a assuré vouloir «évoquer de manière concrète le règlement de la situation sur la péninsule coréenne».

Drapeaux russes et nord-coréens ont déjà été accrochés sur les lampadaires de l'Île Rousski, en face du port de Vladivostok, où devrait se tenir le sommet. Selon le Kremlin, il débutera par une rencontre entre MM. Kim et Poutine avant qu'il ne prenne «un format élargi». Ni communiqué commun ni signature d'accords ne sont prévus. Selon des experts, M. Kim vient chercher un soutien dans son bras de fer avec Washington sur le nucléaire et un certain rééquilibrage entre Pékin, son plus proche soutien, et Moscou, son ancien allié de la guerre froide. Pour la Russie, il s'agit de se faire une place dans la grande offensive diplomatique lancée l'an dernier par Kim Jong-un.

(L'essentiel/afp)