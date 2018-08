Tahlequah porte son petit mort depuis 15 jours

Depuis 15 jours, Tahlequah, une orque aussi connue sous le nom de «J35», a parcouru pas moins de 240 kilomètres le long de la côte pacifique son bébé mort sur le nez pour qu'il ne coule pas.

Vendredi, l'épaulard femelle n'avait toujours pas lâché son petit décédé le mardi 24 juillet quelques heures après sa naissance, rapporte notamment CBS.

Deuil étonnamment long

Le fait que les cétacés prennent soin de leurs défunts, notamment pour les protéger des prédateurs, est un comportement connu des scientifiques.

the story of #j35 or #Tahlequah, the orca whale, who has carried her calf for more than a week on her tour of grief#savethewhales pic.twitter.com/ZL3Zb8KH4B