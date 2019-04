Benjamin Netanyahu remet son mandat en jeu

Les bureaux de vote ont ouvert mardi en Israël pour des législatives qui décideront si l'indétrônable Benjamin Netanyahu poursuit son long règne ou si l'heure du changement est venue avec le novice Benny Gantz. Quelque 6,3 millions d'électeurs sont appelés à se rendre dans les écoles, les mairies ou les casernes pour choisir jusqu'à 22h locales (21h au Luxembourg) les 120 députés qui les représenteront à la Knesset.

L'issue aura été incertaine jusqu'au bout entre les listes des deux Benjamin: le Likoud (droite) de Netanyahu et l'alliance Bleu-blanc (centre droit) de Gantz. D'un côté, M. Netanyahu, 69 ans, dont plus de 13 années passées au pouvoir à mener les opérations militaires de son pays et à parler d'égal à égal aux grands de ce monde. Il est en quête d'un cinquième mandat et peut-être d'un record de longévité, qu'il ravirait en juillet à l'historique David Ben Gourion, si le président Reuven Rivlin, au vu de la composition du parlement, lui confiait la tâche de former le prochain gouvernement.

Manœuvre

Face à lui, son principal challenger, Benny Gantz, 59 ans, ancien parachutiste, ancien commandant d'une unité de forces spéciales et ancien chef d'état-major. M. Gantz n'était pas encore entré en politique il y a moins de six mois. Faute de faire apparaître des différences de programme significatives, le scrutin a toutes les allures d'un référendum sur la personne de M. Netanyahu. Pour M. Gantz, il s'agit avant tout de mettre fin aux années de divisions et de corruption incarnées par le Premier ministre sortant. Pour M. Netanyahu lui-même, personne mieux que lui ne garantit la sécurité et la prospérité de son pays.

La victoire lui semblait assurée quand, en décembre, il a provoqué ces élections anticipées. L'initiative a été largement interprétée comme une manœuvre de plus de la part de cet homme réputé maître stratège. Depuis, M. Gantz s'est lancé, et a construit une liste solide. Et, en février, le procureur général a annoncé son intention d'inculper M. Netanyahu pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires de dons reçus de la part de milliardaires, d'échanges de bons procédés entre gouvernants et patrons, et de tentatives de collusion avec la presse. Les derniers sondages autorisés mettaient vendredi le Likoud et Bleu-blanc au coude-à-coude.

(L'essentiel/afp)