Si Greta Thunberg parvient à toucher beaucoup de monde de par ses vibrants discours, elle sait également exprimer un tas de choses par un simple regard. Une séquence tournée lundi dans les couloirs du siège de l'ONU, à New York, et repérée notamment par le Huffington Post est particulièrement parlante. Alors que l'arrivée de Donald Trump est imminente, la jeune activiste se met à l'écart. On la devine d'abord impatiente et curieuse de voir le président des États-Unis.

Le dirigeant fait alors son entrée, sans prêter attention à la jeune fille. Le visage de Greta Thunberg se ferme instantanément, et la Suédoise semble fusiller Trump du regard. Cette scène a très rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où les gifs, mèmes et autres détournements font fureur. Beaucoup de détracteurs du président américain remercient l'adolescente d'avoir si bien représenté ce qu'ils pensent de lui.

«Oh Greta, on ressent la même chose que toi»

Oh, Greta, we feel the same way.Thanks for sharing @JeffreyGuterman— Boiarski (@Boiarski) 23 septembre 2019

«Je pense que je peux dire sans risque que les yeux de Greta Thunberg parlent pour nous tous!»

I think I can safely say that #GretaThunberg eyes speak for all of us!— Dance Macabre (@DanceMacbre) 23 septembre 2019

«Bon sang. Si on avait pu me garantir d'avoir un enfant comme elle, j'en aurais eu un»

Damn. If I could have been guaranteed to have a kid like that I would have had one.— Knucklehead (@TeriMammini) 23 septembre 2019

«Nous sommes tous Greta»

Interrogée par le Daily Mail, une experte en langage corporel explique que la réaction de Greta Thunberg peut paraître exagérée en raison du syndrome d'Asperger dont elle est atteinte. «Certaines personnes autistes n'ont pas la capacité de prêter attention aux signaux sociaux des autres. Cela signifie que Greta ressent l'émotion plus intensément, et qu'elle est moins susceptible de l'étouffer en fonction de la norme sociale», indique Patti Wood.

Trump se moque de Greta, «une jeune femme très heureuse»

De son côté, le président américain a ironisé sur la jeune activiste, en twittant qu'elle avait «l'air d'une jeune femme très heureuse», après son discours prononcé en larmes devant l'ONU. Elle a l'air d'une jeune femme très heureuse qui regarde vers un avenir merveilleux et souriant. Tellement agréable à regarder!», a ironisé Trump, notoirement imperméable aux enjeux climatiques et qui a retiré son pays de l'Accord de Paris.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Le tweet de Donald Trump a scandalisé de nombreux internautes, suscitant 16 000 réponses en trois heures. «Donald Trump s'en prenant à une jeune femme innocente, c'est absolument dégoûtant», a ainsi écrit l'un d'entre eux. Mais de nombreux autres ont abondé dans le sens du président américain, accusant la jeune militante, qui souffre du syndrome d'Asperger, d'avoir subi «un lavage de cerveau».

(L'essentiel/afp)