Une hôtesse se tue en tombant d'un avion

Francis Sekandi, de l'hôpital de Kisubi où la victime a été admise après sa chute mercredi, a confirmé sa mort jeudi soir. L'Autorité de l'aviation civile ougandaise a déclaré dans un communiqué qu'une enquête avait été ouverte après qu'«une femme membre d'équipage eut apparemment ouvert la porte de sortie d'urgence et fut malheureusement tombée d'un avion d'Emirates qui avait atterri sans problème et était garé» à Entebbe.

Emirates a indiqué de son côté qu'un «membre de notre équipage de cabine avait malheureusement fait une chute d'une porte ouverte pendant les préparatifs de l'avion pour l'embarquement». La compagnie a promis dans un communiqué de coopérer pleinement à l'enquête avec les autorités. Un témoin travaillant à l'aéroport, Isaac Seremba, a estimé que la chute pouvait être un «suicide» tandis qu'un quotidien local, The Daily Monitor, a également évoqué un geste intentionnel, citant des sources non identifiées.

CREW MEMBER of a Boeing 777 due to depart Entebbe International Airport has opened the emergency exit door and jumped out of a plane sustaining serious injuries. The @emirates flight #EK730 was preparing to load other passengers for Dubai when the incident happened on Wednesday pic.twitter.com/XnHVioc1O6