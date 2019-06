Le cas Lula revu, un ministre sous pression

Deux jours après des révélations sur sa partialité, les appels à la démission du ministre brésilien de la Justice Sergio Moro se font de plus en plus pressants et la Cour suprême se penche sur une libération de prison de Lula, dont il est la bête noire. Dimanche, dans des articles explosifs, le site internet The Intercept a dénoncé des manœuvres de responsables de l'enquête anticorruption «Lavage express» pour empêcher Lula de se présenter à la présidentielle de 2018.

Des échanges sur la messagerie Telegram rendus publics par ce site d'investigation montrent que Sergio Moro, alors juge chargé des dossiers de «Lavage express» et normalement tenu à la plus totale impartialité, a fourni conseils et directives aux procureurs en défaveur de Lula. En juillet 2017, Sergio Moro avait condamné en première instance l'ex-président de gauche, pour corruption et blanchiment d'argent. Un an et demi plus tard, il a abandonné la magistrature pour devenir ministre de la Justice et de la Sécurité publique du président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Bolsonaro soutient son ministre

Les révélations d'Intercept ont accéléré le processus en vue de l'examen de la demande de libération de Lula, qui était initialement prévu pour ces prochaines semaines. Ce nouveau scandale a exacerbé la polarisation au sein d'une population brésilienne déjà fortement divisée au moment de la présidentielle de 2018. Si les appels à la démission du ministre Moro ont fusé, de nombreux internautes réclamaient l'expulsion du Brésil du journaliste américain Glenn Greenwald, cofondateur de The Intercept.

Mais les Brésiliens ne semblaient pas particulièrement choqués par ces révélations. Une manifestation en faveur de Lula n'a réuni que quelques dizaines de personnes lundi soir à Brasilia. Le président Bolsonaro a affiché son soutien à son ministre, qui était à ses côtés mardi à l'occasion d'une cérémonie militaire à Brasilia. La défense de Lula, pour sa part, espère renverser la vapeur, après avoir vu la plupart de ses recours rejetés.

