Un diplomate en vacances a sauvé une jeune femme

Un diplomate anglais est devenu un véritable héros des réseaux sociaux, en Chine, après avoir sauvé la vie d’une touriste, samedi à Zhongshan (sud-ouest). Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre une jeune femme glisser sur une pierre et tomber dans une rivière. Emportée par les forts courants, la malheureuse commence par se débattre désespérément avant de perdre connaissance. De nombreux témoins assistent au drame en criant, d’autres immortalisent la scène sans intervenir.

C’est là que surgit Stephen Ellison, diplomate anglais en visite dans ce village touristique. Sans tergiverser, ce féru de triathlon de 61 ans retire ses chaussures et se jette à l’eau pour secourir la victime. Il parvient à la ramener jusqu’au bord avec l’aide d’une bouée lancée par des témoins. «Elle était inconsciente, elle ne respirait pas et pendant un court moment, nous avons craint le pire. Mais quand nous sommes revenus au bord, elle a recommencé à respirer», raconte le diplomate à la BBC.

Invité chez ses parents

Reconnaissants, des habitants ont donné des vêtements secs et une boisson chaude au héros du jour. Selon Stephen Ellison, qui réside en Chine, la jeune femme est étudiante à l’Université de Chongqing et originaire de Wuhan. Secouée par cet incident, elle se remet tranquillement de ses émotions et a invité son ange gardien à venir manger avec sa famille ce week-end.

Sur les réseaux sociaux chinois, les hommages à Stephen Ellison pleuvent. «Au Royaume-Uni, on appelle une telle personne un chevalier. En Chine, on l’appelle un héros», a notamment écrit un utilisateur de Weibo. «Pour qu’un fonctionnaire aussi important se jette lui-même à l’eau pour sauver quelqu’un… on ne peut qu’aimer ça», a ajouté un autre internaute.

(L'essentiel/joc)