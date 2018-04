Ivanka Trump et son mari écartés du pouvoir?

On a vu partout Ivanka Trump durant la première année de la présidence de son père Donald Trump. Elle débattait sur la position des femmes avec Angela Merkel ou représentait son père lors du sommet du G20, au point que beaucoup considéraient qu'elle et son époux Jared Kushner exerçaient une influence importante sur le président américain et parvenaient à modérer sa politique. Mais il semblerait qu'ils soient de plus en plus écartés du pouvoir, remarque le Spiegel.

Selon le journal, Donald Trump n'écouterait plus le couple. Il reviendrait à sa politique ultranationaliste qui a fait son succès lors de sa campagne présidentielle. Et remplace peu à peu tous ses collaborateurs jugés modérés par des partisans de sa ligne dure. A l'image de l'arrivée de John Bolton, le nouveau conseiller à la sécurité nationale, à la réputation bien établie de «faucon».

Projets torpillés

Du coup, le couple Ivanka Trump/Jared Kushner fait tache à la Maison Blanche. Et toujours plus de projets importants qu'il avait lancés vacillent ou sont torpillés par Donald Trump et ses proches conseillers, explique le Spiegel.

Le journal allemand cite en exemple les relations entre Washington et le Mexique. En tant qu'envoyé spécial du président, Jared Kushner voulait améliorer les relations entre les deux pays. Mais Trump ruine tous ses efforts en menaçant de mettre fin à l'accord de libre-échange nord-américain ALENA. Sans oublier ses attaques incessantes contre les immigrés mexicains.

Et ce n'est pas fini. Jared Kushner n'est plus autorisé depuis quelques semaines à faire partie du cercle de haute sécurité qui lui permettait d'avoir accès aux documents et réunions traitant de questions top-secrètes. D'après Der Spiegel, le couple pourrait finalement annoncer son retrait et revenir à son ancienne vie à New York.

