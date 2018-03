Un accident fait au moins 13 morts et 20 blessés

L'accident a eu lieu au petit matin dans la province de Corum, au nord-est d'Ankara, lorsqu'un car venant d'Istanbul et se rendant à Tokat a percuté un camion, rapporte Anadolu. Treize personnes ont perdu la vie et 20 ont été blessées et évacuées à l'hôpital, ajoute l'agence. Des images diffusées dans les médias montraient le car en feu, puis sa carcasse carbonisée entourée par les équipes de secours.

Des enfants figurent parmi les morts, selon l'agence privée Dogan, qui ajoute que le camion percuté portait une plaque étrangère et était garé en bord de route au moment de l'accident. Emine Güngör, sauvée avec son bébé et interrogée par Anadolu, explique que la plupart des passagers dormaient au moment de l'accident. «Il y a eu une explosion, toutes les vitres se sont brisées et le car a été ébranlé», raconte-t-elle.

Puis, le véhicule a commencé à prendre feu. «Ceux qui ont réussi à sortir ont été sauvés, les autres sont morts brûlés», ajoute-t-elle. Les accidents de la route sont fréquents en Turquie. En 2017, 3 530 personnes ont perdu la vie sur les routes, selon la télévision publique turque.

(L'essentiel/afp)