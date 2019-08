À 71 ans, elle tague des messages anti-​​Brexit

Hazel Jones est une septuagénaire pas comme les autres, puisque c'est une serial tagueuse! Cette ex-enseignante, originaire de Wakefield dans le Yorkshire (Royaume-Uni), est une farouche opposante au Brexit. Ainsi, pour faire entendre ses idées, Hazel a décidé de taguer les murs de sa ville. L'un de ses graffitis exposait que «le Brexit est basé sur des mensonges, rejetez-le», par exemple.

Malheureusement pour elle, elle a été démasquée. Un curieux l’a récemment filmé en train de griffonner sur un mur. Sur la vidéo, repérée par le HuffPost, Hazel Jones sort une craie blanche de son sac, écrit son tag et repart tranquillement en marchant avec sa canne.

«Je l'ai fait pour mes petits enfants»

Cette vidéo est donc loin d'être passée inaperçue puisque la septuagénaire a ensuite accordé une interview au Times ce samedi. La Britannique, désormais appelée «Graffiti granny» (mamie graffiti), a affirmé avoir fait plus d’une centaine de tags depuis 2016. Selon elle, il ne s’agit pas d’un acte de délinquance puisque ses écritures à la craie disparaissent avec la pluie. Elle affirme que ses actes sont pour ses «petits-enfants» qu’elle estime «lésés» par sa génération.

«Nous devons tous faire notre part», explique celle qui agit aux aurores, avant de poursuivre, «je pense qu’il est très important que les gens soient informés de la catastrophe imminente à laquelle nous serons confrontés si le Brexit se concrétisait».

Toutefois, elle explique qu'elle réfléchit sérieusement à arrêter ses graffitis, à cause de la crainte de sa famille pour d’éventuelles représailles. Mais l’ancienne enseignante réagit avec philosophie que «si le gouvernement choisit d’imposer délibérément à sa propre population les pénuries de nourriture, les pertes d’emplois et la perturbation des fournitures médicales, il n’a pas vraiment pas à craindre que les vieilles dames le soulignent...»

I spoke to the graffiti granny unmasked as the author of anti-brexit slogans chalked across Wakefield. She wants to meet the prime minister to share her thoughts. Sadly her earpiece fell out before I could ask if she was up for some tagging any time soon! https://t.co/0Ee1qC25T6