Pyongyang ne renoncera pas au nucléaire

Malgré les promesses de «dénucléarisation complète» et les espoirs de de Donald Trump, le chef du renseignement américain Dan Coats a estimé «peu probable» que la Corée du Nord «abandonne toutes ses armes nucléaires et ses capacités de production» dans un rapport remis mardi, au Congrès américain.

Le président américain avait pourtant déclaré sur Twitter que la menace nucléaire nord-coréenne était du passé et que la Corée du Nord avait beaucoup de potentiel.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!