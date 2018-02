Ce héros «mort en sauvant les gamins qu'il aimait»

La Floride est sous le choc d'une des pires fusillades jamais survenues dans le pays. Mercredi, dix-sept personnes ont trouvé la mort sous les balles de Nikolas Cruz, un jeune homme de 19 ans qui a ouvert le feu dans un lycée de Parkland. Alors que l'école était plongée dans la terreur, un homme a brillé par son courage: Aaron Feis, entraîneur de l'équipe de football américain du lycée. En pleine fusillade, l'homme s'est jeté sous les balles du forcené pour protéger ses élèves, relate le Miami Herald. Sur les réseaux sociaux, le sort du coach a longtemps été incertain.

Dans un premier temps, sa mort a été annoncée et les hommages se sont mis à pleuvoir sur Twitter. Mais plusieurs publications, notamment celle d'un autre entraîneur, ont redonné espoir aux internautes: «Coach Feis n'est pas décédé. Il a été touché mais il n'est pas mort», a tweeté Jordan May. Aux alentours de 21h cependant, la triste nouvelle est tombée. Le shérif Scott Israel a en effet annoncé qu'un «estimé entraîneur de football» avait succombé à ses blessures, sans préciser le nom de la victime.

En plus de son job d'entraîneur, Aaron Feis travaillait depuis 8 ans comme agent de sécurité dans ce lycée. Protéger les élèves était une mission qui lui tenait particulièrement à cœur. Les personnes qui l'ont côtoyé ont fait part de leur chagrin, mercredi soir, tout en rendant hommage à celui qu'ils considèrent comme un héros.

«Plutôt que de parler en détails du tireur, je choisi d'honorer la bravoure de héros comme l'entraîneur de football et agent de sécurité Aaron Feis. Il s'est positionné devant des étudiants pendant la fusillade. Il a pris plusieurs balles et a succombé plus tard. Aaron Fies, vous êtes un héros»

Rather than sharing details of the shooter, I choose to HONOR the bravery of HEROS like a Football Coach & security guard Aaron Feis. He stepped in front of students as shots were being fired. He took multiple bullets and later died. Aaron Fies, YOU ARE A HERO. pic.twitter.com/Y0czj16aSX— Athletes In HS (@AthIetesInHS) 15 février 2018

«Le papa d'un de mes meilleurs amis était dans cette école aujourd'hui. Il était mon entraîneur de foot au lycée. Je ne peux pas imaginer ce qu'ils traversent»

One of my best friends dad was in that school today. He was my high school football coach. Can't imagine what they are going through. All i could do was reach out and make sure they are all ok— Garrett Tinsley (@ItsjUstG_05) 14 février 2018

«Il est mort en sauvant les gamins qu'il aimait»

Every one is talking about a disturbed kid or arguing about #GunControlNow. Lets talk about Aaron Feis. He was a football coach at the #floridaschoolshooting He stepped in front students sheilding them with his body. He was shot multiple times and died saving the kids he loved. pic.twitter.com/llc02CM6nQ— Tim Kennedy (@TimKennedyMMA) 15 février 2018

«Je prie pour sa famille et ses amis. Il a fait preuve d'un véritable courage et d'altruisme. Il n'y a pas de plus grand acte que celui de sacrifier sa vie»

Reports say Coach Aaron Feis has passed away from woulds he sustained while using his body to sheild students from the #ParklandShooting. I'm praying for his family & friends. He showed true bravery & selflessness. There is no greater deed than sacrificing your life. ????????#HERO pic.twitter.com/3ROn355lg9— DCBlueStar ⚡️ (@DCBlueStar) 15 février 2018

(L'essentiel/joc)