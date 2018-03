Jalouse, elle tente de tuer son copain avec un sabre

Une jeune femme domiciliée à Camas (Washington) a été inculpée de tentative de meurtre pour avoir attaqué son petit ami avec un sabre de samouraï. Emily Javier a vu rouge en découvrant que son mec avait téléchargé l'application Tinder sur son téléphone et en retrouvant des cheveux roux dans sa douche. Samedi matin, l'Américaine a appelé la police pour avouer qu'elle venait de poignarder son copain et qu'elle pensait qu'il était mort.

À l'arrivée des forces de l'ordre, Emily est sortie dans le jardin, en larmes et couverte de sang: «Je viens de le poignarder! Il faut que vous l'aidiez», criait-elle. Les policiers ont retrouvé Alex Lovell, 29 ans, recroquevillé dans la chambre, victime de lacérations et de blessures potentiellement mortelles. Des éclaboussures de sang ornaient par ailleurs les murs de la pièce. Face aux enquêteurs, la jeune femme a raconté qu'elle était insatisfaite de sa relation avec Alex, qu'elle fréquentait depuis deux ans.

Emily reprochait notamment à son petit ami de passer ses journées sur des jeux vidéo et de ne jamais l'aider, rapporte BuzzFeed. Lorsqu'elle a découvert que son homme utilisait Tinder, qu'il avait des griffures dans le dos et que des cheveux roux squattaient le siphon de sa douche, la jeune femme n'a pas cherché à confondre son copain. Elle lui avait déjà posé des questions par le passé mais, à chaque fois, le jeune homme niait lui être infidèle.

L'Américaine a donc décidé de s'acheter un sabre de samouraï, dans la ferme intention de tuer Alex dans son sommeil. Emily préparait son acte depuis plusieurs jours quand, samedi, son petit ami est rentré à la maison en l'ignorant totalement. La jeune femme a alors caché le sabre et deux autres couteaux à côté de son lit et a attendu que son homme s'endorme, tout en prenant soin de cacher son téléphone afin qu'il ne puisse pas appeler les secours. L'Américaine s'est ensuite servie de son propre portable pour s'éclairer au moment de passer à l'acte. «J'essayais de le tuer parce qu'il m'avait trompée. C'était mon intention», a avoué Emily.

Grièvement blessé, Alex devrait pouvoir se remettre de ses blessures. Incarcérée dans la prison du comté de Clark, sa petite amie est apparue lundi devant la Cour équipée d'une tenue anti-suicide. Sa caution a été fixée à 350 000 dollars.

Police say Javier used a Samurai Sword (similar pictured) along with multiple other knives to stab her boyfriend while he slept. According to court documents Javier admitted to planning to kill her boyfriend because she suspected he was cheating on her. #LiveOnK2 pic.twitter.com/Hnb7QgzvwS