Au moins 11 morts dans une explosion à Ghazni

Au moins 11 personnes ont été tuées et 20 blessées, vendredi, dans une explosion à proximité du lieu où se tenait une cérémonie religieuse dans la province de Ghazni, dans l'est de l'Afghanistan, a-t-on appris de sources administrative locale et gouvernementale.

«Un tricycle chargé d'explosifs a explosé lors d'un rassemblement dans le district de Gilan, dans la province de Ghazni (...) Onze personnes ont été tuées et 20 blessées», a déclaré Waheedullah Jumazada, porte-parole du gouverneur de la province. Parmi les blessés figurent des enfants, a-t-il précisé. Tariq Arian, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, a de son côté donné un bilan de 15 tués et 20 blessés, et précisé que le tricycle était garé près d'une maison où s'étaient réunis des gens venus assister à une lecture du Coran.

Les talibans et l'armée afghane s'affrontent régulièrement dans la province de Ghazni. Fin novembre, au moins 30 soldats y avaient été tués dans un attentat suicide à la voiture piégée contre une de leurs bases. L'Afghanistan est en proie à une recrudescence des violences, les talibans ayant mené ces dernières semaines des attaques quasi quotidiennes contre les forces gouvernementales, malgré les pourparlers de paix en cours depuis septembre, à Doha, entre les deux camps. Ces négociations ont été suspendues jusqu'au 5 janvier. Les deux parties doivent encore s'accorder sur l'agenda des discussions.

(L'essentiel/afp)