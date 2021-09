Apple et Google, des «complices» de Poutine

L'opposant emprisonné Alexeï Navalny a accusé jeudi Apple et Google de collusion avec le Kremlin, les deux géants du numérique ayant supprimé son application consacrée aux législatives, à la demande des autorités russes. «Si quelque chose m'a surpris lors des élections, ce n'est pas tant Poutine qui falsifie les résultats, mais comment la toute-puissante Big Tech est devenue docilement son complice», a lancé M. Navalny dans un message publié par son équipe sur Instagram.

«C'est une chose quand les monopolistes du net mènent à la baguette, avec de solides principes sur la vie, de gentils geeks épris de liberté. Mais c'en est une autre quand ces gens à la barre sont en même temps lâches et avides», a-t-il poursuivi. «Sur de grands écrans, ils nous disent qu'ils veulent "faire du monde un endroit meilleur", mais à l'intérieur ce ne sont que des menteurs et des hypocrites», a ajouté M. Navalny en visant explicitement Google, Apple et Telegram.

Scrutin sur-mesure

Sous la pression de Moscou, Google et Apple ont accepté vendredi dernier de supprimer de leurs boutiques en Russie l'application de l'équipe d'Alexeï Navalny. Cette dernière permettait notamment d'obtenir des consignes électorales pour voter contre les candidats du Kremlin lors des législatives organisées du 17 au 19 septembre. Google a également bloqué deux vidéos sur Youtube, dont il est propriétaire, où les partisans de l'opposant russe partageaient ces consignes.

La messagerie cryptée Telegram, très populaire en Russie, a également supprimé ces instructions le 18 septembre à la demande du gendarme des télécoms russes. Selon des sources contactées par l'AFP, les autorités ont menacé d'arrêter des employés de Google et Apple en Russie. L'opposition russe a dénoncé des fraudes massives lors de ces législatives qui ont vu le parti du pouvoir rafler une majorité des deux tiers, point final d'un scrutin sur-mesure dont avaient été exclus les détracteurs de Vladimir Poutine.

(L'essentiel/afp)