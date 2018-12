Ils fuient par milliers le dernier réduit de l'EI

Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont lancé en septembre une offensive contre un bastion de l'EI dans la province de Deir Ezzor, non loin de la frontière irakienne, avec le soutien d'une coalition internationale antijihadiste emmenée par les États-Unis.

Le 14 décembre, les combattants se sont emparés de Hajine, la plus grande localité du bastion, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Les jihadistes se trouvent encore dans les villages proches de Soussa et al-Chaafa, ainsi qu'une poignée de petits hameaux. Depuis la prise de Hajine, de plus en plus de gens ont fui le secteur, selon le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.

«Ces deux dernières semaines ont été marquées par l'exode le plus important, avec la fuite de 11 500 personnes», a précisé M. Abdel Rahmane. «La majorité des déplacés sont des proches des membres de l'EI», a souligné le directeur de l'OSDH. Au total depuis septembre, 15 000 personnes ont abandonné le réduit de l'EI, selon la même source.

Combattants infiltrés arrêtés

Les FDS ont arrêté quelque 700 combattants de l'EI infiltrés parmi les déplacés, selon l'Observatoire, qui dispose d'un vaste réseau de sources à travers la Syrie en guerre. Les déplacés sont transportés par les FDS vers un champ pétrolier transformé en base militaire, où ils sont soumis à des contrôles d'identité. Les civils sont ensuite transférés vers des camps, tandis que les combattants sont interpellés.

Des combats se déroulent actuellement dans les villages d'al-Chaafa et Soussa, selon M. Abdel Rahmane, précisant que les raids aériens de la coalition internationale se poursuivent. «L'EI semble sur le point de s'effondrer, sa résistance a beaucoup diminué, ce sont les mines enfouies (par les djihadistes) qui entravent l'avancée des FDS», a-t-il indiqué, pronostiquant une défaite dans les jours à venir.

(L'essentiel/afp)