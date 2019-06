À 10 ans, elle escalade une paroi de 900 mètres

Selah Schneiter a escaladé les quelque 900 mètres de la paroi granitique en cinq jours, avec son père, un alpiniste expérimenté, et un ami de la famille. «Je n'arrive pas à croire que je viens de faire ça», lance la petite fille dans une vidéo tournée lors de son arrivée au sommet. «Notre principale devise était "Comment manger un éléphant? Par petits bouts"», a-t-elle expliqué à une télévision locale.

Selon son père, Selah a fondu en larmes après avoir accompli son exploit. «Nous étions fatigués après cinq longues journées et nous avons campé là-haut cette nuit-là, mais elle était redevenue un enfant et voulait tout voir, explorer, comme si c'était normal», a-t-il expliqué. L'escalade tient une grande place dans la famille Schneiter, a affirmé le père, qui a rencontré la mère de Selah en grimpant El Capitan.

Et Selah veut maintenant encourager son frère de sept ans à suivre ses traces sur les sommets. En 2017, équipé en tout et pour tout d'une paire de chaussons et de poudre pour l'adhérence, Alex Honnold a gravi à mains nues et sans aucune sécurité la paroi mythique d'El Capitan, du jamais vu. Il a mis moins de quatre heures, mais deux ans de préparation, à établir son record, un périple immortalisé dans le documentaire «Free Solo», récompensé par un Oscar.

(L'essentiel/afp)