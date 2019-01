Une policière abattue en jouant à la roulette russe

Une policière de Saint-Louis (Missouri) a perdu la vie jeudi dernier après avoir joué à la roulette russe avec un collègue. D'après un procureur du Missouri, Nathaniel Hendren a accidentellement tué Katlyn Alix en lui tirant une balle dans la poitrine. Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune femme de 24 ans et son collègue de 29 ans étaient en train de «jouer avec des armes à feu» quand le policier a sorti un revolver.

Nathaniel Hendren, qui était de service, a vidé le cylindre et remis une seule cartouche à l'intérieur. Les deux policiers se seraient ensuite passé l'arme à tour de rôle, explique USA Today. Le jeune homme a tiré une première fois sur sa collègue, mais le coup n'est pas parti. Katlyn Alix a pris le relais, visant son camarade de jeu, mais cette fois encore, rien ne s'est passé. C'est lors de la deuxième tentative du policier que la balle est partie, touchant fatalement l'Américaine. Présent au moment des faits, le binôme de Nathaniel Hendren avait tenté de dissuader ses deux collègues de se livrer à une telle activité. En vain.

Statement by @StLouisCityCA and charges regarding the homicide of @SLMPD officer Katlyn Alix. pic.twitter.com/cEryROo1kF— Circuit Attorney (@stlcao) 26 janvier 2019

«Mal à l'aise», le troisième policier était en train de quitter les lieux quand il a entendu le coup de feu. Revenu en catastrophe à l'intérieur, il a retrouvé Alix inanimée. Hendren, qui était de service au moment du drame, a été mis en examen pour homicide involontaire et acte criminel armé. Il risque de 3 à 10 ans de prison. Kimberly Gardner, procureure générale, a rendu hommage à Katlyn Alix, «une étoile scintillante et une agente dévouée». «Aujourd'hui, même si cela nous attriste, mon personnel et moi, de porter ces accusations, Katlyn et sa famille méritent que des comptes soient rendus et que justice soit faite», a-t-elle déclaré.

