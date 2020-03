L'armée développe des microréacteurs nucléaires

Les États-Unis ne veulent plus être dépendants de l'approvisionnement en carburant pour alimenter en électricité leurs bases militaires avancées. Le Ministère de la défense a donc annoncé avoir accordé trois contrats de deux ans à des sociétés pour entamer le développement d'un prototype de «microréacteur nucléaire sûr, mobile et avancé pour soutenir diverses missions». Une de ces trois sociétés pourrait être sélectionnée pour construire et tester un prototype, précise le Pentagone. Les trois contrats s'élèvent à une douzaine de millions de dollars chacun.

Baptisé Pele, ce nouveau projet prévoit de fabriquer des minicentrales nucléaires d'une capacité de 1 à 5 mégawatts et pesant moins de 40 tonnes, transportables à bord d'un camion, d'un train, d'un bateau ou d'un avion, et qui soient aisément mises en service. «Un tel réacteur permettrait d'emporter une source d'énergie quasi illimitée pour mener des opérations pendant des périodes prolongées partout sur la planète», se réjouit le Pentagone.

Mais l'annonce soulève des inquiétudes. Des experts jugent que «ça pourrait mal tourner» si la centrale était bombardée, contaminant les militaires par la radioactivité ou si l'ennemi arrivait à s'en emparer pour fabriquer des «bombes sales» avec le combustible. Un autre projet de micro­réacteur sera destiné à alimenter les installations militaires aux États-Unis, en cas de cyber­attaque par exemple.

(L'essentiel/afp)