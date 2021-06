Pourquoi l'Ever Given est-​​il toujours bloqué?

L’Ever Given, le porte-conteneurs qui avait obstrué le canal de Suez en mars dernier est toujours coincé en Égypte. Un accord «initial» sur des indemnisations a enfin été conclu entre l’Égypte et le propriétaire du porte-conteneurs et donne espoir aux marins qui se trouvent toujours à bord.

Pendant six jour, le navire avait bloqué la circulation maritime, causant d'énormes pertes financières. 10% du commerce maritime internationale transite par ces eaux. Au total, 422 navires avaient été retardés. Trois mois plus tard, l'Ever Given est toujours coincé en Égypte. Il a été immobilité dans le Grand lac Amer. L'autorité égyptienne qui gère le canal a refusé de le libérer. Elle avait demandé au propriétaire du navire 916 millions de dollars. Cette somme était censée couvrir les frais colossaux liés au blocage.

Le navire est toujours habité par les membres d'équipage indiens. «Ils s'acquittent de leurs devoirs professionnels même dans ces moments stressants, a indiqué Abdulgani Serang, responsable du syndicat des marins indiens. L'anxiété des marins ne fait aucun doute». La totalité des marchandises est toujours à bord. Un accord initial a enfin été conclu entre l'Égypte et l'Ever Given. Ce dernier s'en trouvera peut-être enfin libéré.

(L'essentiel)