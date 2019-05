Impressionnantes images d'une éruption express

Le volcan Agung a craché de la lave et des pierres jusqu'à environ 3 km du cratère, et projeté de la cendre sur des dizaines de villages dans la nuit de vendredi à samedi sur l'île de Bali. L'éruption n'aura duré que quatre minutes. Aucune victime n'a été signalée et les autorités locales n'ont pas émis d'ordre d'évacuation. Le niveau d'alerte est resté inchangé.

Situé sur l'île indonésienne de Bali, le mont Agung (3031 mètres d'altitude) est toujours aussi actif, depuis son réveil en 2017. Après plus d'un demi siècle de sommeil, son regain d'activité avait semé le chaos à Bali en provoquant l'évacuation de dizaines de milliers de personnes et l'annulation de nombreux vols. L'Indonésie, qui compte le plus grand nombre de volcans actifs dans le monde, est située sur la «ceinture de feu du Pacifique», zone de collision de plaques tectoniques théâtre de nombreux séismes et éruptions volcaniques.

La dernière grande éruption meurtrière du volcan haut d'environ 3000 mètres date de 1963. Elle avait fait plus de 1000 morts.

(L'essentiel/utes)