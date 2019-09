En Chine, Merkel défend les manifs à Hong Kong

Angela Merkel a publiquement plaidé en Chine pour le respect des «droits et libertés» de Hong Kong. Elle est le théâtre depuis trois mois de manifestations contre l'exécutif pro-Pékin. «J'ai souligné que ces droits et libertés doivent bien entendu être garantis», a déclaré la chancelière allemande à Pékin lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre chinois, Li Keqiang. «Dans la situation actuelle, tout doit être mis en œuvre pour éviter la violence et les solutions ne peuvent être trouvées que sur le plan politique, c'est-à-dire par le dialogue», a ajouté la cheffe du gouvernement allemand.

«Il y a des signes que la cheffe de l'exécutif de Hong Kong souhaite mener un tel dialogue, et j'espère qu'un tel dialogue aura lieu», a fait valoir Mme Merkel. Elle voit ainsi une «étape importante» dans l'annonce du retrait du projet de loi controversé sur les extraditions.

Une imposante délégation commerciale

«J'espère que sur cette base, ceux qui ont protesté auront également l'occasion de participer à ce dialogue dans le cadre de leurs libertés civiles et que des progrès seront réalisés», a-t-elle lancé lors de cette conférence de presse, dont une vidéo a été diffusée par des médias allemands.

Pour sa douzième visite en Chine depuis qu'elle est chancelière, Mme Merkel est venue accompagnée d'une imposante délégation commerciale. Volkswagen, Allianz ou encore Deutsche Bank sont ainsi représentées, selon le quotidien allemand Bild, qui s'interroge vendredi: «Nos entreprises ne se soucient-elles pas de la liberté à Hong Kong?».

Une rencontre avec des étudiants

L'accès de la presse à cette visite a été particulièrement compliqué, nombre de médias étrangers présents à Pékin n'ayant pu obtenir d'accréditation. Les autorités chinoises ont justifié ces restrictions par le manque de places, du fait du nombre élevé de journalistes qui accompagneraient Mme Merkel.

Angela Merkel devait être reçue vendredi soir à dîner par le président Xi Jinping, avant de gagner samedi la ville de Wuhan (centre), où elle doit s'adresser à des étudiants. Lors de son précédent déplacement en Chine l'an dernier, Mme Merkel avait rencontré à Pékin des épouses d'avocats emprisonnés.

(L'essentiel/afp)