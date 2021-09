Que faisiez-​​vous? Nos lecteurs se souviennent

Il y a quelques jours, en marge des commémorations du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, nous avions lancé un appel à témoignages. L'idée était simple, chacun se souvient où il était et ce qu'il faisait au moment où il a appris l'information et vu les premières images à la télévision. Nous avons donc souhaité vous donner la parole et cet événement historique a retenu toute votre attention.

Qu'est-ce qu'un «souvenir flash?»



Un souvenir flash, ou flashbulb memory en anglais, se forme lors d'un événement collectif fortement émotionnel, dont on perçoit immédiatement l’importance et les conséquences, sans même les connaître. Toute l'attention est alors focalisée, permettant au cerveau d'imprimer sur la durée le contexte, l'entourage et notre action à cet instant précis.

Vous avez été plus de 50 000 à nous livrer vos souvenirs. Toujours avec précision et une émotion à l'état brut. «J’étais dans un avion pour Zaventem et nous avons dû atterrir d’urgence à Johannesburg», raconte Nathalie. Josée, elle, était «en train de faire une prise de sang» à une patiente dont le fils travaillait au World Trade Center. Pour tous, le temps s'est figé à 8h46, heure de New York (14h46 au Luxembourg) ce mardi 11 septembre 2001.

«L'odeur de tissu brûlé m'a sortie de la torpeur»

À l'horreur de cette série d'attaques et à la tristesse ressentie dans chacun de vos messages, s'ajoutent des histoires dans l'Histoire. Pour certains un décès survenu le même jour dans la famille, pour d'autres une grossesse ou même une naissance. «Enceinte de quatre mois, au deuxième avion, je me suis demandé dans quel monde j'accueillais mes enfants», se souvient Kathy. Avec les collègues dans un bureau, avec d'autres clients autour des écrans de télévision d'un grand magasin, à la radio dans la voiture... À la maison, aussi, pour beaucoup. «J'étais en train de repasser, j'ai posé mon fer sur la chemise et je suis restée figée. L'odeur de tissu brûlé m'a sortie de la torpeur», glisse Annie.

Ce qui revient le plus? L'incrédulité, l'impression première de voir «un film catastrophe» sur les écrans et le besoin de rester connecté aux informations jusque très tard. Nous avons sélectionné, dans notre diaporama, un grand nombre de citations marquantes, dans lesquelles vous pourrez sans doute vous retrouver et qui vous replongeront dans ces moments qui ont bousculé nos vies.

(L'essentiel/Sara Lima)