Six ans après avoir quitté l'Ukraine pour suivre son mari en quête d'un avenir meilleur sous le régime des jihadistes de l'Etat islamique en Syrie, Alimé Abbassova est revenue dans son pays au Nouvel An, rêvant d'un nouveau départ.

Ce périple, qu'elle qualifie aujourd'hui d'«erreur», l'a emmenée de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014, au prétendu «califat» de l'EI puis vers des camps de sympathisants des jihadistes, tenus par les forces kurdes. «Je le regrette beaucoup», confie à l'AFP cette femme de 37 ans, mère de cinq enfants, tout en relativisant son parcours: «Tout le monde fait des erreurs. Ce qui s'est passé est maintenant derrière nous, Dieu merci».

Retour salué

Si les pays occidentaux sont souvent réticents à rapatrier de Syrie et d'Irak leurs ressortissants ayant été en contact avec l'EI, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a à l'inverse publiquement salué le retour de compatriotes. De son côté, Refat Tchoubarov, l'une des figures d'autorité de la communauté a précisé qu'il n'était par contre pas question de récupérer les hommes partis volontairement en Syrie.

Selon Mme Abbassova, sa famille a été attirée en Syrie par un ami promettant à son mari qu'il allait pouvoir y continuer son travail de cordonnier, tout en vivant «selon la loi islamique». «Je ne voulais pas me retrouver sans mari. J'avais deux enfants à l'époque», explique-t-elle.

Dans un «piège»

La jeune femme décrit sa «déception totale» face à la brutalité du groupe jihadiste. Selon elle, la famille s'est retrouvée dans un «piège»: «Quand on a commencé à chercher comment en sortir, toutes les routes étaient déjà fermées» et «si vous essayez de vous échapper, ils peuvent vous tirer dans le dos»

Pendant ses quatre années passées en Syrie, personne n'a cependant essayé de forcer son époux ou elle à combattre, assure Mme Abbassova. Une affirmation qui n'a pas convaincu les forces kurdes, qui ont accepté leur reddition en 2019 mais séparé le couple. Elle dit avoir passé près de deux ans dans les camps d'al-Hol et de Roj, gérés par les Kurdes et où des dizaines de milliers de proches de combattants et de sympathisants de l'EI sont détenus depuis 2019.

N'espérant plus aujourd'hui revoir son mari, Mme Abbassova prévoit de s'installer à Krementchouk, dans le centre de l'Ukraine, où la famille de son époux l'attend avec leurs deux filles et trois fils âgés de deux à 14 ans.

(L'essentiel/afp)