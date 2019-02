Bernie Sanders brigue encore la Maison-​​Blanche

Le sénateur démocrate Bernie Sanders annonce sa candidature à la présidentielle 2020. Il avait été battu en 2016 par Hillary Clinton. B. Sanders ne semble pas avoir renoncé à l'investiture démocrate.

Bernie Sanders, 77 ans, a fait son annonce lors d'un entretien avec une radio du Vermont, État dont il est élu. «Je voulais d'abord en informer les habitants du Vermont», a-t-il expliqué sur la radio publique de cet État du nord-est des États-Unis. Richard Eskow, qui a côtoyé au plus près le sénateur du Vermont, avoue avoir été frappé par son «énergie remarquable». «Et pour ce que cela vaut, Bernie a l’air en bien meilleure santé que Trump», conclut-il à Libération.

I'm running for president. I am asking you to join me today as part of an unprecedented and historic grassroots campaign that will begin with at least 1 million people from across the country. Say you're in: https://t.co/KOTx0WZqRf pic.twitter.com/T1TLH0rm26