Trump dénonce un «horrible massacre»

«Mes plus sincères condoléances et mes meilleures pensées vont au peuple de Nouvelle-Zélande, après l'horrible massacre dans des mosquées. 49 personnes sont mortes de manière si insensée, avec tant d'autres gravement blessées», a-t-il écrit sur Twitter. «Les États-Unis sont aux côtés de la Nouvelle-Zélande».

La Maison-Blanche, par la voix de sa porte-parole Sarah Sanders, a également «fermement condamné» un «acte de haine brutal», et assuré de sa «solidarité avec le peuple de Nouvelle-Zélande et son gouvernement», dans un communiqué.

My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all!