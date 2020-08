Innocenté après 27 ans de prison pour meurtre

La justice chinoise a innocenté un homme condamné pour meurtre et qui a passé 27 ans en prison, une affaire qui a soulevé des accusations de torture par la police. Zhang Yuhuan, 52 ans, a été emprisonné pour le meurtre de deux jeunes garçons en 1993 mais a toujours affirmé que ses aveux lui avaient été extorqués sous la torture.

Après 27 ans derrière les barreaux, un tribunal de l’est de la Chine l’a innocenté mardi, faisant valoir l’insuffisance des preuves. «Après avoir revu le dossier, nous avons conclu qu’il n’y avait pas de preuve directe à l’appui de la condamnation» de Zhang, a indiqué la Haute cour populaire de Jiangxi dans un communiqué. «Nous avons donc déclaré Zhang innocent», a-t-elle ajouté en lui présentant des excuses.

D'abord condamné à mort

Il s’agit du condamné à mort ayant passé le plus de temps en prison dans le pays, selon l’agence officielle Chine nouvelle. Il avait initialement été condamné à mort en 1995 avant que sa peine soit commuée en prison à perpétuité deux ans plus tard. Après plusieurs recours sans succès, le tribunal de Jiangxi avait finalement ordonné un nouveau procès en mars 2019. La Cour avait conclu alors qu’il était impossible de prouver que des sacs et une corde trouvés sur les lieux du crime et ayant servi au double meurtre avaient un rapport quelconque avec l’accusé.

L’avocat de Zhang, Wang Fei, a annoncé que son client allait réclamer une indemnisation pour sa détention et des poursuites contre «ceux qui ont commis ce déni de justice». Des défenseurs des droits de l'Homme ont souvent mis en doute l’impartialité des tribunaux chinois, qui condamnent près de 99% des prévenus comparaissant devant eux.

(L'essentiel/afp)